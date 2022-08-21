«Урал» — «Пари НН»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче шестого тура чемпионата России по футболу «Урал» потерпел поражение от клуба «Пари Нижний Новгород».
Прогноз с коэффициентом 8.20 на матч ЦСКА — «Ахмат».
Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В середине второго тайма главный арбитр Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 79-й минуте единственный гол забил защитник «Пари Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев.
На этой неделе «Урал» возглавил Виктор Гончаренко, который заменил Игоря Шалимова. Специалист уже возглавлял «Урал» в 2015 году.
«Пари Нижний Новгород» с пятью очками в активе занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» замыкает турнирную таблицу с одним баллом.
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