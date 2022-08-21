«Борнмут» — «Арсенал»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Борнмут» разгромно проиграл «Арсеналу» в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Виталити – Дин Корт».

«Арсенал» впервые с 2004 года выиграл три стартовых матча в АПЛ.

Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Итоговый счёт — 3:0 в пользу лондонцев.



В дебюте первого тайма полузащитник Мартин Эдегор открыл счёт. На 11-й минуте Эдегор оформил дубль с передачи нападающего Габриэла Жесуса.

На 54-й минуте защитник Вильям Салиба забил третий мяч в исполнении «канониров», голевой пас выполнил Гранит Джака. В оставшееся время счёт не изменился.



«Арсенал» одержал третью победу в трёх матчах и с девятью очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Борнмут», имеющий в активе три балла, расположился на 14-й позиции.

Карпин высмеял ростовского министра спорта цитатой из комедии Гайдая.

Президент «Реала»: Каземиро полностью заслужил решать свою судьбу.

Уткин оценил чудовищную ошибку Умярова в матче «Динамо» и «Спартака».

Умяров: я и сам не понял, что произошло.

«Локомотив» покинул зону стыковых матчей после победы над «Химками».

Йоканович: победу над «Спартаком» отмечу пивом.