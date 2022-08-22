«Краснодар» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт

«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ. Игра состоялась в Краснодаре, итоговый счёт — 2:0. Хозяева продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до четырёх матчей.
Прогноз с коэффициентом 5.00 на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.
«Быки» забили по одному мячу в каждом из таймов. На исходе получаса игры с передачи Кристиана Рамиреса отличился Алексей Ионов. На 66-й минуте Джон Кордоба забил второй гол хозяев, результативный пас выполнил Эдуард Сперцян.
Большую часть второго тайма гости провели в численном меньшинстве: на 57-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Брайан Мансилья.
«Краснодар» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.
«Краснодар» не пропустил в третьем матче РПЛ подряд.
Таблица РПЛ после 6-го тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» и ЦСКА — в тройке.
ЦСКА в пятый раз подряд обыграл «Ахмат» на своём поле.
«Бавария» забила 20 голов в четырёх матчах после ухода Левандовского.
Семак: Сергеев вышел и забил — мы всё сделали правильно.
Семак: буду с удовольствием следить за Дзюбой и Ракицким в Турции.
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