«Црвена Звезда» — «Маккаби»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

23 августа в Сербии пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Маккаби» Хайфа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Игра состоится в Белграде на стадионе «Црвена Звезда». В первом матче клуб из Израиля победил со счётом 3:2.

Аналитики считают явным фаворитом «Црвену Звезду»: поставить на победу сербского клуба можно с коэффициентом 1.82. Успех израильского клуба оценён в 4.40. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.87.



Эксперты не уверены, что зрители увидят большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91.

Если забьёт «Црвена Звезда», сыграет коэффициент 1.17. Гол «Маккаби» идёт с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

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