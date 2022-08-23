«Рома» — «Кремонезе»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, кто забил

«Рома» обыграла «Кремонезе» (Кремона) в матче второго тура чемпионата Италии. Игра состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
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Итоговый счёт — 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью. В первом тайме зрители голов не увидели. Единственный мяч состоялся на 65-й минуте. Отличился защитник Крис Смоллинг, результативным пасом отметился капитан римлян Лоренцо Пеллегрини.
Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне выступающий за римлян, провёл весь матч на скамейке запасных.
«Рома» заметно превзошла «Кремонезе» по количеству ударов в створ (12:3), но не имела преимущества по владению мячом (49% на 51% игрового времени).
После двух туров Серии А «Рома» набрала шесть очков, «Кремонезе» — ноль. В третьем туре римляне встретятся с туринским «Ювентусом», а кремонцы — с «Торино».
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