«Сампдория» — «Ювентус»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт

«Сампдория» и туринский «Ювентус» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А. Игра состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

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Итоговый счёт — 0:0. Команды нанесли по 10 ударов. При этом туринцы четырежды попали в створ, а «Сампдория» потревожила вратаря соперника лишь однажды.

Подопечные Массимилиано Аллегри имели минимальное территориальное преимущество. Они владели мячом 53% времени, «Сампдория» контролировала мяч 47% времени. «Ювентус» выполнил четыре угловых, хозяева отметили тремя.

После двух туров чемпионата Италии в активе генуэзцев одно очко, «Ювентус» набрал четыре балла. В третьем туре итальянской Серии А «Сампдория» сыграет с «Салернитаной», а «Ювентус» — с «Ромой».

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