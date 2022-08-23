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«Црвена Звезда» — «Маккаби»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» — «Маккаби»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов
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Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Маккаби», который пройдёт в Сербии.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

«Црвена Звезда» уверенно приступила к защите титула: пять побед в пяти турах чемпионата Сербии с общим счётом 21:1. Мощнейшие цифры! Прошлогоднюю парочку голеадоров в лице Мирко Иванича и Александара Катаи на старте разбили Осман Букари (3+1) и Милан Павков (5+1).

Хватит принижать Семака. 100 побед за семь лет говорят о многом.

Ганский новичок, ко всему прочему, хорош в еврокубках. У него уже пять очков по системе «гол+пас» в квалификации Лиги чемпионов — 3+2.

«Маккаби» Хайфа продолжает поражать. Пройти «Олимпиакос» — уже большое достижение, однако действующий чемпион Израиля на этом не остановился. Сейчас он в шаге от попадания на групповую стадию Лиги чемпионов. И получения огромнейших (по меркам клуба, разумеется) призовых от УЕФА.

С результативностью полнейший порядок. За пять матчей квалификации зелёные забили 12 голов, а Францди Пьерро отличился уже пять раз.

Соперники отличаются производительной игрой в атаке. В первом матче плей-офф квалификации команды уже в первом тайме пробили тотал больше 2.5 гола, поэтому в ответном матче тоже стоит ожидать результативного сценария. На счёт 3:2 мы не рассчитываем, но ждать сербам нечего — надо отыгрывать отставание. А «Маккаби» очень опасен на пространстве.

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