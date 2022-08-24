«Црвена Звезда» — «Маккаби»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто прошёл дальше

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы в ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов.
Определились 29 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоялась в Белграде на стадионе «Црвена Звезда». Команды не смогли выявить победителя — 2:2.
На исходе получаса игры полузащитник Александар Пешич вывел сербский клуб вперёд. На 43-й минуте Мирко Иванич удвоил преимущество «Црвены Звезды».
К компенсированное к первому тайму время Даниэль Сундгрен сократил отставание действующего чемпиона Израиля, а на последней минуте основного времени футболист «Црвены Звезды» Милан Павков отправил мяч в сетку своих ворот.
Благодаря этому голу «Маккаби» Хайфа пробился в следующий раунд. В первом матче клуб из Израиля оказался сильнее — 3:2.
«Маккаби» впервые за 13 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» выступит в Лиге Европы.
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