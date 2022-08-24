«Динамо» Загреб — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Будё-Глимт», который пройдёт в Хорватии.

Ставка: победа загребского «Динамо» за 1.90.

«Будё-Глимт» трижды в квалификации Лиги чемпионов играл в гостях. Похвастать особенно нечем — лишь одна ничья при двух поражениях. Впрочем, это были три разные истории неуспеха.

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На выезде с фарерским «Клаксвиком» норвежцы потеряли концентрацию после домашнего разгрома 3:0, а командой руководил не приболевший Хьетиль Кнутсен, а его помощник Мортен Калвенес. Выездное поражение от «Линфилда» не проистекало из логики встречи и случилось из-за ошибка защитника. В том матче сказалась недооценка соперника. К тому же лидеры команды Амаль Пеллегрино и Виктор Бонифасе появились на поле только во втором тайме со скамейки запасных.

Выездную ничью с «Жальгирисом» 1:1 омрачила травма основного вратаря Никиты Хайкина, полученная им в начале матча. Кроме того, после разгромной победы в родных стенах та встреча уже была просто формальностью.



Все три гостевых неудачи были компенсированы на своём поле. Там статистика просто поразительная — три победы из трёх, разница забитых и пропущенных — 16:0. Вот только на этот раз запас прочности минимален – у скандинавов всего один мяч преимущества.

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Сразу скажем, что чемпион Хорватии на своём поле очень силён – в шести домашних матчах этого сезона «Динамо» забило 22 мяча. Менее трёх раз загребцы забили лишь однажды на этом отрезке. Поставить на индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 можно за 1.67.



«Будё-Глимт» силён командными действиями и прекрасной тактической выучкой. В «Динамо» больше индивидуального мастерства, создать момент на ровном месте может чуть ли не каждый исполнитель из группы атаки. Похоже, Никиту Хайкина ждёт трудный вечер.

Победа «Динамо» на своём поле читается. Поставить на неё можно с коэффициентом 1.90. Но это ещё не означает выхода в групповой этап Лиги чемпионов, ведь кое-какой запас «Будё-Глимт» всё же имеет. Успех Загреба в основное время с разницей в один мяч и дополнительные таймы — вполне рабочий вариант.

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