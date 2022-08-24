«ПСВ Эйндховен» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» — «Рейнджерс», который состоится в Нидерландах.
Ставка: победа ПСВ за 1.78.
В этой паре ровным счётом ничегошеньки не ясно, ведь правила выездного гола в еврокубках больше нет. А это значит, что после 2:2 в Шотландии обеим командам нужна только победа, причём с любым счётом.
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ПСВ считается явным фаворитом, что более чем логично. Дело даже не в том, что подопечные Руда ван Нистелроя взяли ничью в гостях и теперь получат преимущество родных стен. Хотя этот фактор тоже имеет значение: всё же на своём поле «Эйндховен» не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении пяти матчей. Больше того, «не проигрывает» — это слишком скромно. Четыре победы при всего одной ничьей!
Главное опасение связано с формой и мотивацией «Рейнджерс». Подопечные Джованни ван Бронкхорста крайне нестабильны, их буквально бросает из жара в холод. Чаще всего — по ходу одного матча. Концовки они проваливают на удивление часто. Упустили победу над ПСВ на 78-й минуте, позволили отыграться «Хиберниану» в чемпионате Шотландии на 90-й минуте (2:2).
В Лиге чемпионов у них серьёзные проблемы второй год подряд – в прошлом сезоне в третьем раунде квалификации «Рейнджерс» остановил «Мальмё», а в этом едва не выбил бельгийский «Юнион». Всё решалось «на тоненького», но клубу из Глазго всё же повезло.
Выездная статистика в еврокубках у шотландцев печальная — четыре поражения подряд. А ведь впереди команда, которая никак не хуже по уровню исполнителей. И даже лучше по качеству футбола. В общем, не будем мудрить. П1 за 1.78 смотрится хорошо.
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