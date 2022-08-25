Букмекеры оценили шансы Черчесова вывести «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы

25 августа в Ирландии ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Талла» в пригороде Дублина. В первом матче «Ференцварош» победил со счётом 4:0.

Главным тренером действующего чемпиона Венгрии является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Эксперты считают фаворитом венгров: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Шэмрок Роверс» идёт за 3.60. Поставить на ничью можно за 3.54.



Большого количества голов аналитики не ждут: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.09.

На гол «Шэмрок Роверс» дают коэффициент 1.45, а гол «Ференцвароша» оценивается в 1.22. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.82.

Ставки на проход «Ференцвароша» принимаются с коэффициентом 1.05, успех «Шэмрока» идёт за 100.0.

Определены составы корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.



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