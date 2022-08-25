«Трактор» — «Металлург»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Челябинский «Трактор» уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче первого тура Кубка губернатора Челябинской области.

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Игра предсезонного турнира прошла на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Основное время закончилось со счётом 1:1.



В дебюте второго периода отличился нападающий магнитогорского «Металлурга» Анатолий Никонцев. Но за 2,5 минуты до завершения третьего периода форвард Владимир Ткачёв спас челябинцев от поражения в основное время. В качестве ассистентов выступили нападающий Михаил Горюнов-Рольгизер и защитник Илья Карпухин.



В овертайме заброшенных шайб не было, победитель определился в серии буллитов. Точнее оказались хоккеисты магнитогорского «Металлурга» — 2:1. Решающий буллит реализовал Егор Яковлев.

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