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«Динамо Загреб» — «Будё-Глимт»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

«Динамо Загреб» — «Будё-Глимт»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт
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В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» оказалось сильнее «Будё-Глимта» из Норвегии.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Основное время закончилось со счётом 2:1 в пользу действующего чемпиона Хорватии.

Победитель противостояния определялся в дополнительное время, так как в первой встрече норвежцы оказались сильнее со счётом 1:0. В итоге победило «Динамо» — 4:1.

Уже на четвёртой минуте форвард «Динамо» Мислав Оршич открыл счёт. В середине первого тайма нападающий Бруно Петкович с передачи защитника Стефана Ристовски удвоил преимущество «Динамо».

В середине второго тайма вышедший на замену полузащитник «Будё-Глимт» Альберт Грёнбек сократил отставание, результативный пас выполнил Ульрик Салтнес.

На 116-й минуте после ошибки норвежцев отличился Йосип Дрмич, а на последней минуте дополнительного времени Петар Бочкай завершил контратаку.

В воротах норвежского клуба матч провёл российский вратарь Никита Хайкин. «Динамо» пробилось в групповую стадию Лиги чемпионов.

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