«Барселона» — «Манчестер Сити»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошёл благотворительный товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити». Игра закончилась вничью — 3:3.
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.
В середине первого тайма аргентинский нападающий «горожан» Хулиан Альварес открыл счёт, но уже на 29-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг провёл ответный гол.
Ещё четыре мяча были забиты во второй половине встречи. На 66-й минуте нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отличился с передачи соотечественника Мемфиса Депая. Четыре минуты спустя защитник Жоау Канселу ассистировал полузащитнику «Сити» Коулу Палмеру.
На 79-й минуте Депай вернул лидерство сине-гранатовым, однако на 99-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и спас английский клуб от поражения.
Игра прошла в знак солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения.
Определены составы корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Рейнджерс» впервые с 2010 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным вылетел из Лиги чемпионов.
Матч чемпионата Украины приостанавливался из-за воздушной тревоги.
«Спартак» думает о приобретении экс-форварда «Интера», «Монако» и «Лацио».
ПСВ четыре года не может выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
- 25 августа 2022
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:18
-
04:33
-
03:11
- 24 августа 2022
-
19:00
-
18:31
-
18:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:16
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:32
-
06:00
-
05:18
-
04:29
-
02:58
- 23 августа 2022
-
19:56
-
19:00
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:00