«Барселона» — «Манчестер Сити»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошёл благотворительный товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити». Игра закончилась вничью — 3:3.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

В середине первого тайма аргентинский нападающий «горожан» Хулиан Альварес открыл счёт, но уже на 29-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг провёл ответный гол.

Ещё четыре мяча были забиты во второй половине встречи. На 66-й минуте нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отличился с передачи соотечественника Мемфиса Депая. Четыре минуты спустя защитник Жоау Канселу ассистировал полузащитнику «Сити» Коулу Палмеру.

На 79-й минуте Депай вернул лидерство сине-гранатовым, однако на 99-й минуте Рияд Марез реализовал пенальти и спас английский клуб от поражения.



Игра прошла в знак солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения.

Определены составы корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.



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