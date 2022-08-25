«Ницца» — «Маккаби»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 3.30 на матч Лиги конференций

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на второй матч квалификации Лиги конференций «Ницца» — «Маккаби». Встреча состоится 25 августа во Франции.
Ставка: победа «Ниццы» + тотал меньше 2.5 гола за 3.30.
«Ницца» в прошлом сезоне долгое время претендовала на медали. По итогам 2/3 пройденной дистанции «орлята» располагались на второй строчке. За титул, естественно, не боролись, ведь отрыв «ПСЖ» был крайне велик. Но шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов были более чем осязаемы.
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Увы, провальная первая половина весенней части сезона (одна победа, две ничьих, три поражения) отбросила команду Кристофа Галтье к границам еврокубковой зоны. «Ницца» закончила на пятом месте. Лишь пять очков отделили «гимнастов» от второго места и группового этапа Лиги чемпионов.
В межсезонье команда неплохо укрепилась и поменяла тренера. Кристоф Галтье перебрался в «ПСЖ», а пришедший на замену Люсьен Фавр не впечатляет результатами на старте сезона. «Орлята» отошли от привычной схемы 4-4-2, перестроившись на модель 4-2-3-1. Защитные механизмы справляются со своей задачей — в трёх турах чемпионата Франции пропущено лишь три мяча.
А вот к атакующему звену имеются серьёзные вопросы. Прошлогодние лидеры атаки Анди Делор (16+2) и Амин Гуири (10+9) на старте сезона незаметны. За четыре официальных матча «Ницца» забила лишь два мяча. Конечно, с такой результативностью о борьбе за зону Лиги чемпионов мечтать не приходится.
На своём поле «орлята» постараются сломить сопротивление израильтян и пробиться в групповой раунд еврокубка, но при вышеупомянутых проблемах в атаке не стоит ожидать результативного сценария. Цена ошибки велика: «Маккаби» выиграл на своём поле со счётом 1:0. Если «Ницца» пропустит первой, ситуация станет совсем опасной.
Значит, спешить некуда, а вот осторожность не повредит. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 за 1.89. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал меньше 2.5 за 3.30. Ждём чего-то в духе 1:0 или 2:0 в пользу «орлят».
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