Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки группового этапа

В Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. 32 команды были разбиты на восемь квартетов.

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира после окончания жеребьёвки. Фаворитом Лиги чемпионов считается «Манчестер Сити».

Ставки на подопечных Хосепа Гвардиолы принимаются с коэффициентом 3.70. Если действующий чемпион Англии не сможет победить, зайдёт коэффициент 1.30.

Также в число основных претендентов входят «ПСЖ» (5.50) и «Ливерпуль» (6.00). Пятёрку замыкают «Бавария» (6.70) и мадридский «Реал» (8.00).

Ниже оцениваются шансы «Барселоны» (13.0), «Тоттенхэма» (15.0), «Челси» (15.0), мадридского «Атлетико» (20.0) и «Ювентуса» (25.0).

С коэффициентом 40.0 можно заключить пари на «Интер». За 50.0 доступна победа «Аякса», дортмундской «Боруссии» и «Милана».

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