«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова проиграл ирландскому «Шэмрок Роверс» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоялась в Ирландии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители голов не увидели. Единственный мяч на 89-й минуте провёл Эндрю Лайонс.
Несмотря на этот результат, «Ференцварош» пробился в групповой этап Лиги Европы. В первом матче действующий чемпион Венгрии одержал победу со счётом 4:0. «Ференцварош» четвёртый год подряд сыграет на групповой стадии еврокубков.
«Шэмрок Роверс» продолжит выступления в еврокубках — ирландский клуб сыграет на групповом этапе Лиги конференций.
Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций и Лиги Европы состоится 26 августа в турецком Стамбуле.
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Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.
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