«Твенте» — «Фиорентина»: результат матча Лиги конференций, какой счёт, сыграл ли Кокорин

«Фиорентина» сыграла вничью с нидерландским «Твенте» в ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги конференций.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Игра состоялась в Энсхеде (Нидерланды) и завершилась со счётом 0:0. «Твенте» почти в два раза превзошёл итальянский клуб по количеству ударов (15:8), но так и не смог отличиться.
«Фиалки» заканчивали встречу в численном меньшинстве. На 93-й минуте с поля был удалён Игор дос Сантос, который получил вторую жёлтую карточку.
Российский нападающий Александр Кокорин в заявке «Фиорентины» отсутствовал.
По результату противостояния в групповой этап Лиги конференций пробилась «Фиорентина». На своём поле итальянская команда добилась победы со счётом 2:1. «Фиалки» впервые с 2016 года сыграют в групповом этапе еврокубков. «Твенте» завершил выступление в еврокубках.
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Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.
Определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.
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