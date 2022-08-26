«Бетис» — «Осасуна»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» приготовили прогноз на встречу испанской Ла Лиги «Бетис» — «Осасуна», которая пройдёт 26 августа в Севилье.

Ставка: «Бетис» победит за 1.90.

Если максимум очков в двух турах от «Бетиса» не стали сюрпризом, то «Осасуна» приятно удивила. Прежде всего победой над заклятым соперником бело-зелёных — «Севильей». В результатах «Осасуны» была не только хорошая игра, но и везение. Два стартовых матча памплонцы провели у себя дома, а три из четырёх голов забили с пенальти.

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Теперь будем смотреть, получится ли у «Осасуны» на выезде выступить так же удачно. На этот счёт имеются сомнения. Памплонцы в гостях зачастую играют хуже, чем дома, плюс соперник у них серьёзный, не хуже той же «Севильи», а сейчас, может, даже лучше.

В плане результативности этот матч слабо предсказуем, зато фаворита в нём выделить просто. «Бетис» дома должен уверенно побеждать «Осасуну», прерывая её победную серию. Коэффициент на лобовую победу «Бетиса» замечательный, в районе двойки. Можно не усложнять и заиграть П1.

В последние годы «Осасуна» ничего не может противопоставить «Бетису». «Огуречные» выиграли пять предыдущих матчей, а последнее поражение получали ещё в 2014 году. Причём было это в Сегунде. В минувшем сезоне «Осасуна» особенно пострадала от нападающего «Бетиса» Хуанми, тот в двух играх отличился трижды и отдал две результативные передачи.

Сейчас он тоже в хорошей форме и начал с дубля в ворота «Эльче», гостям есть чего бояться. В принципе, можно проверить гол Хуанми — забивать «Осасуне» он любит и умеет.

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