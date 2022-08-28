«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: результат матча АПЛ, кто победил, как сыграл Роналду

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед». Игра состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

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Единственный гол на исходе часа игры забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Результативную передачу отдал защитник манкунианцев Диогу Дало. Эта победа стала второй подряд для подопечных Эрика тен Хага в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду вышел на поле в середине второго тайма, но результативными действиями не отметился и получил невысокие оценки от СМИ.

«Манчестер Юнайтед» с шестью очками поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с четырьмя баллами расположился на 13-м месте.

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