«Торпедо» — «Металлург» Нк: эксперты оценили шансы «кузни» победить в Нижнем Новгороде

29 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Металлург» Новокузнецк. Начало игры запланировано на 13:00 мск.
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Встреча состоится в Нижнем Новгороде на льду стадиона «Нагорный». «Торпедо» завершает подготовку к старту регулярного чемпионата КХЛ.
Эксперты не сомневаются в подопечных Игоря Ларионова. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.44, успех «Металлурга» по итогам 60 минут оценён в 5.90, ничья после трёх периодов идёт за 5.35.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70.
Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.00. На победу «Торпедо» с разницей в две и более шайбы выставлен коэффициент 1.70.
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