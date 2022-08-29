«Рубин» — «КАМАЗ»: результат матча Первой лиги, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рубин» и «КАМАЗ» не смогли определить победителя в матче 7-го тура Первой лиги. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, итоговый счёт — 1:1.
Слуцкий: в первом тайме «Рубин» показал лучший футбол в этом году.
Счёт на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив «КАМАЗу» избежать поражения. Команда по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне.
Победа позволила «Рубину» набрать 12 очков и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы Первой лиги. Это зона стыковых матчей «КАМАЗ» с 17-ю баллами остаётся на первой строчке.
В следующем туре Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Аланией» в родных стенах. «КАМАЗ» в восьмом туре сразится с «Балтикой», которая находится на втором месте в турнирной таблице.
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