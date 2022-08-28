«Ференцварош» — «Гонвед»: результат матча чемпионата Венгрии, кто выиграл, какой счёт

В Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» прошёл матч 5-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова одержал победу над «Гонведом» (3:1).
Форвард «Краснодара» Кордоба объяснил, почему остался в России.
Уже к исходу часа игры команда бывшего наставника сборной России по футболу забила три мяча. Адама Траоре отличился на 41-й минуте, оформил дубль в дебюте второго тайма, а следом оформил хет-трик – 3:0.
В середине второго тайма «Ференцварош» остался в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Балинт Вечей. «Гонвед» получил право на пенальти, однако 11-метровый удар не реализовал Донат Жотер. Впрочем, на 90+6-й минуте гости всё же отыграли один мяч.
«Ференцварош» одержал третью победу подряд в чемпионате Венгрии. Команда Черчесова с девятью очками в трёх матчах занимает второе место. Лидирует клуб «Варда», набравший 11 баллов в пяти встречах.
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