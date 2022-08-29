«Валенсия» — «Атлетико» Мадрид: прогноз «Чемпионата» на матч Ла Лиги

Авторы Betasisst специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Атлетико», который состоится 29 августа в Валенсии.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.21.

В прошлом сезоне команды выдали два матча с потрясающей драматургией. На поле «Валенсии» была огненная ничья со счётом 3:3, в которой хозяева, чтобы спастись, забили два гола уже после 90-й минуты. Ответный матч остался за «Атлетико», и снова два решающих гола были забиты на 90+1-й и 90+3-й минутах.

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Обе команды набрали одинаковое количество очков и соседствуют в турнирной таблице, но букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. Можно сказать, что это преждевременно. «Атлетико» выше классом, чем «Валенсия», но на старте сезона это бывает очень сложно продемонстрировать, особенно если соперник неудобный.

А ведь на «Месталье» «матрасники» выиграли только один матч из пяти последних. Игнорировать такую статистику никак нельзя. Дженнаро Гаттузо только осваивается на новом месте, но легко с его подопечными никому не будет.



Даже с учётом того, что гостей несколько переоценивают, ставить на исходы тут слишком рискованно. Гораздо лучше приглядеться к голам. Привычная оборонительная машина Симеоне пока не работает на полную мощность, да и в прошлом сезоне она немало сбоила. Та же «Валенсия» без труда находила ключи к воротам Облака и устраивала шоу.



«Атлетико» нужно исправляться после поражения от «Вильярреала». Диего Симеоне может попробовать сыграть агрессивнее, чем обычно, и матч получится более открытым, чем того можно ожидать. Дома «Валенсия» зачастую играет ярко и результативно, она может вынудить и гостей сыграть так же. Берём тотал больше 2.5 мяча, коэффициент заметно превышает двойку.

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