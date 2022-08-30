«Лидс» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лидс» — «Эвертон».



Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.64.



«Эвертон» по-прежнему одна из трех команд с нулем в графе «Победы», и это заслуженно.

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«Ириски» производят удручающее впечатление, и думаю, хозяевам клуба пора начинать волноваться за сохранение прописки в элите. «Ириски» с трудом создают моменты впереди, а у своих ворот по xGA хуже них только «Борнмут».



«Лидс» производит гораздо более приятное впечатление. Да, йоркширцы в субботу потерпели свое первое поражение в сезоне, но даже в нем позитивных моментов в их игре было немало.

Думаю, что команда Джесси Марша, пока есть силы и позволяет скамейка, продолжат в том же духе. У нее хорошие скорости и немало идей. В игре с «Эвертоном» они явно не должны проигрывать», — сказал Петросьян.

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