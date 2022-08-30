«Лидс» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Лидс» — «Эвертон».
Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.64.
«Эвертон» по-прежнему одна из трех команд с нулем в графе «Победы», и это заслуженно.
Добровольский: всем больно от происходящего между Россией и Украиной.
«Ириски» производят удручающее впечатление, и думаю, хозяевам клуба пора начинать волноваться за сохранение прописки в элите. «Ириски» с трудом создают моменты впереди, а у своих ворот по xGA хуже них только «Борнмут».
«Лидс» производит гораздо более приятное впечатление. Да, йоркширцы в субботу потерпели свое первое поражение в сезоне, но даже в нем позитивных моментов в их игре было немало.
Думаю, что команда Джесси Марша, пока есть силы и позволяет скамейка, продолжат в том же духе. У нее хорошие скорости и немало идей. В игре с «Эвертоном» они явно не должны проигрывать», — сказал Петросьян.
Дьяков: Захарян в «Челси» — это закидушки агентские.
Рио Фердинанд: почему все ждут, что Роналду изменится в 37 лет?
«Зенит» объявил имя нового технического партнёра.
Стало известно, сколько российские каналы заплатят за показ ЧМ-2022.
Карпин: у любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение.
- 30 августа 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:07
-
12:00
-
11:00
-
10:23
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00