«Сассуоло» — «Милан»: когда играют, во сколько начало матча Серии А

30 августа состоится матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» — «Милан». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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В 23 личных встречах «Милан» добыл 12 побед, «Сассуоло» оказался сильнее восемь раз. Ещё три встречи завершились вничью.
Явным фаворитом встречи считается «Милан»: поставить на победу действующего чемпиона Италии предлагается с коэффициентом 1.59. Успех «Сассуоло» оценивается в 5.46. На ничью дают коэффициент 4.58.
Аналитики не сомневаются, что встреча окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.48.
Если забьёт «Сассуоло», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Милана» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.
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