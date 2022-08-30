«Арсенал Тула» — «Енисей»: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 7-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» разошёлся миром с красноярским «Енисеем». Игра состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2.

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На 22-й минуте полузащитник «Енисея» Никита Глушков вывел гостей вперёд. Через минуту нападающий «Арсенала» Камран Алиев сравнял счёт.

В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно исполнил Глушков. На 77-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко спас хозяев от поражения.



Красноярский «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» с 10 баллами располагается на девятом месте.

Лидером соревнований является «КАМАЗ», в семи встречах набравший 17 очков.

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