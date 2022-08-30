«Арсенал Тула» — «Енисей»: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 7-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» разошёлся миром с красноярским «Енисеем». Игра состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2.
Колосков: если «Химки» вернут Юрана, то у руководства клуба нет совести!
На 22-й минуте полузащитник «Енисея» Никита Глушков вывел гостей вперёд. Через минуту нападающий «Арсенала» Камран Алиев сравнял счёт.
В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно исполнил Глушков. На 77-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко спас хозяев от поражения.
Красноярский «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Тульский «Арсенал» с 10 баллами располагается на девятом месте.
Лидером соревнований является «КАМАЗ», в семи встречах набравший 17 очков.
Василий Уткин: «Факел» остаётся глубоко провинциальной командой.
Алан Дзагоев продолжит карьеру в Первой лиге.
Кокорин близок к уходу из «Фиорентины» в чемпионат Кипра.
«Спартак» сделал предложение воспитаннику «Манчестер Сити».
Переход Захаряна в «Челси» на грани срыва из-за проблем с платежом.
- 30 августа 2022
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:07
-
12:00
-
11:00
-
10:23
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:43
-
05:04
-
04:49
-
04:35
-
03:40
-
02:48
- 28 августа 2022
-
23:25
-
22:08
-
19:15
-
18:30