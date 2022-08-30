«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1) на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
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«Салават Юлаев» создал преимущество в две шайбы уж к девятой минуте матча. «Ак Барс» впервые отличился только в дебюте третьего периода, но до финальной сирены успел забить ещё четыре гола. Последняя шайба влетела в пустые ворота уфимцев.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семёнов и Александр Радулов. У уфимцев отличились Владислав Картаев, Джош Хо-Сэнг и Александр Кадейкин.
«Ак Барс» стартует в регулярном чемпионате КХЛ 3 сентября в гостях с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА.
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