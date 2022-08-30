«Валенсия» — «Атлетико Мадрид»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Валенсия» проиграла мадридскому «Атлетико» в матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе «Месталья», итоговый счёт — 1:0 в пользу «матрасников».
«Валенсия» объявила о переходе Эдинсона Кавани.
В середине первого тайма отличился полузащитник «Валенсии» Юнус Муса, но после проверки судей на VAR мяч был отменён. На 41-й минуте защитник «летучих мышей» Тьери Коррея получил красную карточку, но благодаря просмотру видеоповтора наказание было отменено, и защитник продолжил встречу.
Единственный гол состоялся в середине второго тайма. Его забил нападающий «матрасников» Антуан Гризманн после передачи вингера Тома Лемара.
Мадридский «Атлетико» набрал шесть очков в трёх турах чемпионата Испании, на счету «Валенсии» три балла.
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