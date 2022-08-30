«Лидс» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Эвертон», который пройдёт 30 августа.

Ставка: победа «Лидса» за 2.16.

«Павлины» едва ли не единственная команда, с которой у «Эвертона» в последние годы получалось стабильно набирать очки. Два сезона провёл «Лидс» в элите и из четырёх матчей с «Эвертоном» выиграл только один. В последнем матче «павлины» и вовсе умудрились попасть в переплёт, пропустив в феврале на «Гудисоне» три безответных гола.

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Джесси Марш постепенно доказывает, что способен стать достойным преемником Марсело Бьельсы в «Лидсе». Изначально в Англии многие отнеслись к этому назначению скептически, но американец сначала спас команду от вылета, а теперь строит очень симпатичный коллектив.

Сезон начали удачно, результаты добротные, качество футбола тоже приятное. Если так пойдёт дальше, «павлины» без особых проблем финишируют в середине турнирной таблицы и обойдутся без борьбы за выживание.

Проще говоря, «Лидс» гораздо больше похож на команду, чем «Эвертон» Лэмпарда. Фрэнк пока занят только тем, что разгребает проблемы, оставшиеся от предшественников. В наследство достался скромный состав с громкими именами, которые давно отзвучали своё, но требуют больших зарплат. А также скромный трансферный бюджет, который не может конкурировать даже с выходцами из Чемпионшипа.



Небольшой прогресс в игре «ирисок» заметен, но этого мало, чтобы стабильно добиваться высоких результатов. Тот же «Лидс» на старте смотрится куда интереснее и не зря может считаться фаворитом. Возьмём лобовую победу хозяев, коэффициент заметно превышает двойку.

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