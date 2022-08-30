Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тевтония» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

«Тевтония» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии
Комментарии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тевтония» — «РБ Лейпциг» в Кубке Германии сезона-2022/2023.

Ставка: 4-6 голов в матче за 1.89.

«Матч Кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» сыграет с командой из 4-го дивизиона. Абсолютно непонятный соперник, что он может против «Лейпцига». Хотя, в принципе, результаты у «Тевтонии» неплохие в последнее время. Но здесь совершенно очевидно, что «Лейпциг» — явный фаворит, тем более команда потихоньку приходит в себя после того, что устроила ей «Бавария» в матче за Суперкубок.

Я не сомневаюсь в том, что «Лейпциг» победит и будет много забитых мячей. «Лейпциг» не будет закрываться, будет играть вперёд, в этом нет сомнений. Вы понимаете сами, что о победителе в такой игре говорить невозможно. Очень долго искал ставку. Удалось найти мультиколичество голов 4.5 или 6. Коэффициент — 1.89. Возможному содержанию игры эта ставка соответствует полностью. Жду, что «Лейпциг» забьёт 3 и больше. Может быть, и у «Тевтонии» что-то получится», — сказал Андронов.

Карраскаль мог перейти в «Спартак» за € 1,3 млн.

Дьяков: Захарян в «Челси» — это закидушки агентские.

Рио Фердинанд: почему все ждут, что Роналду изменится в 37 лет?

«Зенит» объявил имя нового технического партнёра.

Стало известно, сколько российские каналы заплатят за показ ЧМ-2022.

Карпин: у любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022