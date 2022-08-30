«Тевтония» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тевтония» — «РБ Лейпциг» в Кубке Германии сезона-2022/2023.
Ставка: 4-6 голов в матче за 1.89.
«Матч Кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» сыграет с командой из 4-го дивизиона. Абсолютно непонятный соперник, что он может против «Лейпцига». Хотя, в принципе, результаты у «Тевтонии» неплохие в последнее время. Но здесь совершенно очевидно, что «Лейпциг» — явный фаворит, тем более команда потихоньку приходит в себя после того, что устроила ей «Бавария» в матче за Суперкубок.
Я не сомневаюсь в том, что «Лейпциг» победит и будет много забитых мячей. «Лейпциг» не будет закрываться, будет играть вперёд, в этом нет сомнений. Вы понимаете сами, что о победителе в такой игре говорить невозможно. Очень долго искал ставку. Удалось найти мультиколичество голов 4.5 или 6. Коэффициент — 1.89. Возможному содержанию игры эта ставка соответствует полностью. Жду, что «Лейпциг» забьёт 3 и больше. Может быть, и у «Тевтонии» что-то получится», — сказал Андронов.
Карраскаль мог перейти в «Спартак» за € 1,3 млн.
Дьяков: Захарян в «Челси» — это закидушки агентские.
Рио Фердинанд: почему все ждут, что Роналду изменится в 37 лет?
«Зенит» объявил имя нового технического партнёра.
Стало известно, сколько российские каналы заплатят за показ ЧМ-2022.
Карпин: у любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение.
- 30 августа 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00
-
14:00
-
13:00