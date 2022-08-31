Эксперты назвали шансы Головина забить в матче чемпионата Франции «Монако» — «Труа»

31 августа в Монако состоится матч 5-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Труа». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Клюев: уверен на 100%, что Головин потянул бы уровень «ПСЖ».

Игра пройдёт на стадионе «Луи II». Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку монегасков. В прошлом туре он отметился результативной передачей в матче с «ПСЖ» (1:1).

Эксперты считают явным фаворитом монегасков: поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 1.37. Успех «Труа» идёт за 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.57.



Ттотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьёт «Монако», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Труа» оценивается коэффициентом 1.65.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.82. Ставки на гол Александра Головина принимаются за 5.00 (20%).

«Монако» не проигрывает в Лиге 1 с декабря, если Головин выходит в старте.

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