«Сассуоло» — «Милан»: результат матча чемпионата Италии, кто выиграл, какой счёт

«Сассуоло» и «Милан» разошлись миром в матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Сассуоло и завершилась вничью — 0:0.

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В середине первого тайма бельгийский полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс в своей штрафной нарушил правила на защитнике «нероверди» Гиоргосе Кирьякопулосе. Однако нападающий хозяев Доменико Берарди не сумел реализовать поставленный за этот фол пенальти — удачно сыграл вратарь «россонери» Мик Меньян.

В оставшееся время гости имели территориальное преимущество, но забить так и не смогли. «Россонери» не сумели отличиться впервые за 10 игр Серии А.

После четырёх туров итальянской Серии А у «Сассуоло» пять очков, у «Милана» — восемь. В следующем матче «нероверди» сыграют с «Кремонезе», а «россонери» — в дерби с «Интером».

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