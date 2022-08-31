«Саутгемптон» — «Челси»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Саутгемптон» обыграл лондонский «Челси» в пятом туре чемпионата Англии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
«Рома» вышла на первое место в чемпионате Италии после разгрома «Монцы».
В середине первого тайма после ошибки французского защитника «святых» Ромена Перро счёт открыл нападающий «аристократов» Рахим Стерлинг. На исходе получаса игры «Саутгемптон» отыгрался: забил бельгийский хавбек Ромео Лавиа. Он стал первым игроком 2004 года рождения, отличившимся в Премьер-лиге.
В компенсированное к первому тайму время хозяев вывел вперёд нападающий Адам Армстронг, ему ассистировал Перро — 2:1. В оставшееся время счёт не изменился.
Таким образом, после пяти туров у команды Ральфа Хазенхюттля семь очков, столько же у подопечных Томаса Тухеля. В шестом туре «Саутгемптон» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» — с «Вест Хэмом».
«Милан» не забил впервые за 10 матчей чемпионата Италии.
Федун пообещал, что у «Спартака» всё будет хорошо.
Первый тренер Кокорина: видимо, истечёт контракт, и Саша закончит карьеру.
Литвинов: чувствуем, что Федун остаётся со «Спартаком».
Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матч с «Торпедо» в Кубке России.
В «Торпедо» перешёл бывший игрок «Боруссии Д» с российским паспортом.
- 31 августа 2022
-
07:16
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:19
-
04:28
-
03:48
- 30 августа 2022
-
22:17
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00