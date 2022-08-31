«Саутгемптон» — «Челси»: результат матча АПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Саутгемптон» обыграл лондонский «Челси» в пятом туре чемпионата Англии по футболу. Игра состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

«Рома» вышла на первое место в чемпионате Италии после разгрома «Монцы».

В середине первого тайма после ошибки французского защитника «святых» Ромена Перро счёт открыл нападающий «аристократов» Рахим Стерлинг. На исходе получаса игры «Саутгемптон» отыгрался: забил бельгийский хавбек Ромео Лавиа. Он стал первым игроком 2004 года рождения, отличившимся в Премьер-лиге.

В компенсированное к первому тайму время хозяев вывел вперёд нападающий Адам Армстронг, ему ассистировал Перро — 2:1. В оставшееся время счёт не изменился.

Таким образом, после пяти туров у команды Ральфа Хазенхюттля семь очков, столько же у подопечных Томаса Тухеля. В шестом туре «Саутгемптон» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» — с «Вест Хэмом».

«Милан» не забил впервые за 10 матчей чемпионата Италии.



Федун пообещал, что у «Спартака» всё будет хорошо.



Первый тренер Кокорина: видимо, истечёт контракт, и Саша закончит карьеру.



Литвинов: чувствуем, что Федун остаётся со «Спартаком».



Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матч с «Торпедо» в Кубке России.



В «Торпедо» перешёл бывший игрок «Боруссии Д» с российским паспортом.