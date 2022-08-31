«Рома» — «Монца»: результат матча Серии А, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
«Рома» вышла на первое место в чемпионате Италии после разгрома «Монцы».
В середине первого тайма счёт открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала — это его дебютный гол за «Рому». Ему ассистировал англичанин Тэмми Абрахам. На 32-й минуте аргентинец оказался первым на подборе и оформил дубль.
Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте бразильский защитник Рожер Ибаньес, он замкнул подачу хавбека Лоренцо Пеллегрини с левого фланга. В оставшееся время счёт не изменился.
После четырёх туров чемпионата Италии у римлян десять очков, у команды из Монцы— ноль. В пятом туре Серии А «Рома» сыграет с «Удинезе», а «Монца» — с «Лечче».
«Милан» не забил впервые за 10 матчей чемпионата Италии.
Федун пообещал, что у «Спартака» всё будет хорошо.
Первый тренер Кокорина: видимо, истечёт контракт, и Саша закончит карьеру.
Литвинов: чувствуем, что Федун остаётся со «Спартаком».
Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матч с «Торпедо» в Кубке России.
В «Торпедо» перешёл бывший игрок «Боруссии Д» с российским паспортом.
- 31 августа 2022
-
03:48
- 30 августа 2022
-
22:17
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00