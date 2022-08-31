«Рома» — «Монца»: результат матча Серии А, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рома» разгромила «Монцу» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

«Рома» вышла на первое место в чемпионате Италии после разгрома «Монцы».

В середине первого тайма счёт открыл аргентинский нападающий Пауло Дибала — это его дебютный гол за «Рому». Ему ассистировал англичанин Тэмми Абрахам. На 32-й минуте аргентинец оказался первым на подборе и оформил дубль.

Довёл счёт до разгромного на 61-й минуте бразильский защитник Рожер Ибаньес, он замкнул подачу хавбека Лоренцо Пеллегрини с левого фланга. В оставшееся время счёт не изменился.



После четырёх туров чемпионата Италии у римлян десять очков, у команды из Монцы— ноль. В пятом туре Серии А «Рома» сыграет с «Удинезе», а «Монца» — с «Лечче».

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