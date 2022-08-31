«Урал» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Сочи» в Кубке России сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.



«Думаю, в нынешней ситуации «Уралу» точно не до Кубка России. Учитывая формулу турнира, он ещё может успеть здесь поправить дела, а пока же что-то нужно делать в чемпионате.

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Там совсем всё плохо, а впереди ещё и матч с «Динамо». Уверен, что изменений в составе будет очень много. Уральцы и без того почти не забивают (всего один гол за семь туров), сейчас станет ещё тяжелее. Обойма у команды посредственная. Допускаю, что и в этом матче забить ничего не удастся. Возможно, какие-то эксперименты попробует провести Гончаренко, но в первую очередь они будут нацелены на качественную игру в обороне. Против «Сочи» раскрываться опасно, да и нужно подготовиться к осаде «Динамо».



У «Сочи» ситуация куда более приятная, в последнем туре легко победили. И как раз сочинцам обойма позволяет почти безболезненно проводить ротацию, хотя второго Нобоа в составе нет. Но есть ребята, которые спокойно могут выйти и не испортить игру.



Я поставлю на тотал меньше 2.5 мяча, учитывая большие проблемы «Урала» в атаке. Думаю, и у «Сочи» не будет мотивации забивать много, к тому же какие-то игровые связи из-за ротации могут нарушиться», — сказал Титов.



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