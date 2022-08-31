«Наполи» — «Лечче»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 5-го тура Серии А «Наполи» — «Лечче».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.78.
«Наполи» уже играл две игры в этом сезоне против не самых сильных команд – с «Монцей» и «Вероной». В них «Наполи» выглядел очень уверенно – неаполитанцы намного сильнее подобных соперников.
«Наполи» должен побеждать, причём побеждать легко. Понятно, что «Лечче» закроется, но класс футболистов рано или поздно скажется. Я предлагаю ставку на победу «Наполи» с форой (-1,5). Мне кажется, что «Наполи» должен забивать минимум 2-3 мяча. Ждём того, как Хвича будет раскачивать защитников «Лечче», — сказал Наливайко.
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