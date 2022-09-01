«Зенит» — «Факел»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Зенит» обыграл «Факел» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России.
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Игра завершилась со счётом 2:0, оба гола зрители увидели в первом тайме. Это была первая очная встреча команд за 21 год.
На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Зелимхану Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот. На 34-й минуте Кассьерра оформил дубль: Дуглас Сантос выполнил подачу с углового, а нападающий головой переправил мяч под ближнюю штангу.
«Зенит» одержал четвёртую победу подряд. Также сине-бело-голубые продлили серию из побед всухую — команды Сергея Семака в третий раз кряду выиграла и не пропустила.
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