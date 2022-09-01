«Ростов» — «Динамо»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» обыграл московское «Динамо» на стадионе «Ростов Арена» в матче 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России. Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0.
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Оба мяча состоялись до перерыва. В середине первого тайма отличился Егор Голенков, реализовавший пенальти в ворота Игоря Лещука. Москалёв назначил 11-метровый удар после просмотра VAR — Осокин сфолил на Байрамяне. На 43-й минуте Голенков оформил дубль, головой замкнув подачу Миронова.
Во втором тайме команды создали несколько хороших моментов, но счёт не изменился.
«Ростов» набрал три очка и делит первое место в турнирной таблице группы С с «Ахматом», «Динамо» (0) находится на дне таблицы вместе с «Оренбургом».
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