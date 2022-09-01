«Монако» — «Труа»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Головин

«Монако» проиграл «Труа» в матче 5-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, победу одержали гости со счётом 4:2.
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На 10-й минуте счёт в игре открыл Гильермо Марипан, ему ассистировал Такуми Минамино. Позже Флорьян Тардье реализовал пенальти, восстановив равенство на табло. В конце первого тайма Вильсон Одобер вывел гостей вперёд, Мама Бальде отдал ему голевую передачу.
В начале второго тайма Бальде сам отправил мяч в сетку ворот соперника. На 63-й минуте игрок монегасков Юссуф Фофана с передачи Акселя Дисаси сократил отставание в счёте. Йоанн Сальмье установил итоговый счёт в матче.
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