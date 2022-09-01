«Аталанта» — «Торино»: букмекеры назвали фаворита матча бывшей и нынешней команд Миранчука

1 сентября в Бергамо состоится матч 4-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

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Игра пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри». Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», продолжает восстанавливаться от травмы.

Эксперты считают явным фаворитом подопечных Джан Пьеро Гасперини. Поставить на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 1.75, а успех «Торино» идёт за 5.45. Ничья доступна за 4.05.



Аналитики ждут высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79.

На гол «Аталанты» дают коэффициент 1.13. Если забьёт «Торино», сыграет коэффициент 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.68.

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