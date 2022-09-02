ЦСКА — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский ЦСКА добыл разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).

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Игра состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Победа красно-синих оказалась волевой, они уступали 0:2.



В составе армейского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (дубль), Данил Юртайкин, Сергей Плотников, Семён Панкратов и Павел Карнаухов. У «Металлурга» отличились форварды Павел Акользин и Семён Кошелев.



ЦСКА выиграл Кубок Открытия КХЛ во второй раз в истории. Впервые армейцы выиграли в стартовой игре сезона в 2015 году, оказавшись сильнее санкт-петербургского СКА (4:3 ОТ).

Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финале Кубка Гагарина — 2022, победу одержал армейский клуб (4-3).

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