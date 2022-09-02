«Аталанта» — «Торино»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, как сыграл Миранчук

«Аталанта» одержала победу над «Торино» в матче 4-го тура итальянской Серии А. Встреча подопечных Джанпьеро Гасперини и Ивана Юрича состоялась в Бергамо и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Аталанта» впервые за 4,5 года обыграла «Торино» дома и возглавила Серию А.

Первый гол состоялся в компенсированное к первому тайму время, ещё три мяча зрители увидели после перерыва.

Победу бергамаскам принёс нидерландский полузащитник «Аталанты» Тён Компмейнерс, оформивший хет-трик (два гола — с пенальти). Единственный мяч за «Торино» забил Никола Влашич, это дебютный гол бывшего полузащитника московского ЦСКА за клуб из Турина.

Алексей Миранчук не был заявлен на матч, он продолжает восстановление после полученного в матче 1-го тура с «Монцей» повреждения.

«Аталанта» набрала 10 очков в четырёх турах итальянской Серии А. В активе «Торино» семь баллов.

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