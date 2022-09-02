«Автомобилист» — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.92.



«У нас, в хоккее, спорт и искусство неразрывны, в чем мы давно уже не сомневаемся. Каждая заброшенная шайба – это своего рода искусство, но только самые изощренные хоккейные гурманы находят искусство не только у чужих ворот, но и у своих. Именно этим искусством всегда отличался ярославский «Локомотив», начиная еще с тех времен, когда был «Торпедо». Сейчас же на тренерском мостике железнодорожников стоит человек, который разбирается в оборонительных порядках едва ли не лучше всех в нашем хоккее. Игорь Никитин пришел в Ярославль еще в прошлом году, но пришел по ходу сезона. Определенный толчок игре железнодорожников это придало, но не слишком большой. Зато теперь Никитин получил ту селекцию, которую хотел (ну, или максимально приближенную к той, что хотел, с учетом наших реалий), сам провел предсезонку, и сам будет строить игру своей команды, как захочет.



На фоне «Локомотива» «Автомобилист» смотрится несколько скромнее, но летом он время даром тоже не терял. Впрочем, уральцы уже сколько сезонов подряд вроде бы не теряют летом времени даром, но потом на выходе получается что-то непонятное. Иногда даже настолько непонятное, что помочь не мог даже волшебник Дацюк. С тренерами не пойми что, их замена… Изначально все понимали, что «Автомобилисту» надо научиться жить и работать с приличными деньгами – через это проходили и ЦСКА, и СКА. Но, похоже, этот этап в Екатеринбурге немного подзатянулся.



То есть, на первый взгляд, преимущество «Локомотива» налицо даже с учетом того, что матч пройдет в Екатеринбурге. Помните, «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Но есть одно статистическое «но», которое полностью меняет предматчевую картину. Заключается это «но» в том, что «Автомобилист» выиграл у «Локомотива» семь последних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. А поскольку соперники относятся к разным конференциям и встречаются друг с другом не слишком часто, получается, что ярославцы вот уже четыре с лишним года ничего не могут сделать с уральцами, ни дома, ни в гостях. Правда, частенько эти победы одерживались за пределами основного времени, но ведь это все равно победы, не правда ли?



Нечто подобное, полагаю, нам надо будет ждать и на этот раз. Вряд ли будет заброшено много шайб, полагаю, что тотал вряд ли превысит 5,5. Основное время соперники завершат вничью, а потом «Автомобилист» привычно доберет второе очко», — сказал Лебедев.



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