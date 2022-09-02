Эксперты оценили шансы «Химок» одержать первую победу после ухода Юрана

Игра 8-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» – «Химки» состоится 3 сентября на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.
WhoScored представил символическую сборную РПЛ по итогам августа.
«Химки» после отставки Сергея Юрана с поста главного тренера провели четыре матча во всех турнирах, в которых потерпели четыре поражения с общим счётом 2:12.
Три из четырёх неудач состоялись в рамках РПЛ, также «Химки» проиграли «Краснодару» со счётом 0:2 в Кубке России.
На этот раз «Химки» снова считаются аутсайдером. Ставки на клуб из Московской области принимаются с коэффициентом 3.55. Ничья оценивается в 3.65, победа «Оренбурга» доступна за 2.18.
На тотал больше 2.5 гола дают 1.97, на тотал меньше 2.5 гола — 1.95. Если «Химки» не проиграют, зайдёт коэффициент 1.78.
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