«Эвертон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команды Клоппа в дерби

3 сентября в Ливерпуле состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Почему атака «Ливерпуля» разочарует в дерби с «Эвертоном».

Встреча состоится на стадионе «Гудисон Парк». «Ливерпуль» набрал восемь очков в пяти турах АПЛ, в активе «Эвертона» три балла.

Подопечные Юргена Клоппа считаются явным фаворитом дерби. Поставить на победу «Эвертона» можно с коэффициентом 7.90, а успех «Ливерпуля» оценивается в 1.48. Ничья доступна за 5.15.



Эксперты уверены, что встреча окажется результативной: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.42, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.66.

На гол «Эвертона» дают коэффициент 1.64, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.06. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.81, на гол в каждом тайме — за 1.65.

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