«Милан» — «Интер»: эксперты оценили шансы команд в миланском дерби

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер». Начало запланировано на 19:00 мск.

Почему «Милан» не выиграет у «Интера» в дерби.

Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69, что приблизительно равно 37% вероятности. Успех «Интера» оценивается в 2.73 — 36% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.46.



Букмекеры считают, что миланское дерби «Милан» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

«Милан» тоже пытался приобрести Захаряна.



Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.



Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.



Андрей Тихонов выступил против Fan ID после победы над «Зенитом».



Жена Малафеева не заметила, что муж отыграл 20 минут со «Спартаком».



Кокорин рассказал об ощущениях после первого матча в чемпионате Кипра.