Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Оренбург» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Химки».

Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«8-й тур РПЛ открывается в Оренбурге — в посёлке Ростоши на стадионе «Газовик». «Оренбург» будет принимать подмосковные «Химки».

Коротенькая получилась история у Николая Николаевича Писарева. Теперь он уже не тренер подмосковной команды. Сразу несколько поражений подряд, и решение принимается незамедлительно. Теперь у «Химок» новый тренер — Спартак Гогниев. Мы помним, как играла его «Алания», — смело, агрессивно, авантюрно. Не знаю, как будет сейчас в первом матче в Оренбурге, но эту команду Гогниев хорошо знает, знает её принципы, возможности. И, исходя из быстрого знакомства со своей новой командой, вряд ли Спартак Артурович будет играть с шашкой наголо.

Смена тренера — это всегда всплеск эмоций, впрыск адреналина. Думаю, у «Химок» есть неплохие шансы зацепить какие-то очки в Оренбурге. Но сам «Оренбург» пока берёт все свои очки дома (шесть очков) — он победил «Урал» и «Торпедо» на своём искусственном поле.

Я думаю, что «Оренбург» с такой обороной (даже удивительно, что обе победы сухие) далеко не уедет, да ещё и вратарь не выручает. «Химки» сейчас мобилизованные и перезагруженные после очередной смены тренера. Скорее всего, увидим обмен забитыми мячами. Мой прогноз — обе забьют за коэффициент почти 1.80».

Спартак Гогниев стал третьим тренером «Химок» за 23 дня.

Гаджиев: в «Химках» результат не на 100% зависит от тренера.

Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.

Кварацхелия признан лучшим игроком августа в чемпионате Италии.

Андрей Тихонов выступил против Fan ID после победы над «Зенитом».

Жена Малафеева не заметила, что муж отыграл 20 минут со «Спартаком».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022