«Оренбург» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Химки».
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Ставка: обе забьют за 1.79.
«8-й тур РПЛ открывается в Оренбурге — в посёлке Ростоши на стадионе «Газовик». «Оренбург» будет принимать подмосковные «Химки».
Коротенькая получилась история у Николая Николаевича Писарева. Теперь он уже не тренер подмосковной команды. Сразу несколько поражений подряд, и решение принимается незамедлительно. Теперь у «Химок» новый тренер — Спартак Гогниев. Мы помним, как играла его «Алания», — смело, агрессивно, авантюрно. Не знаю, как будет сейчас в первом матче в Оренбурге, но эту команду Гогниев хорошо знает, знает её принципы, возможности. И, исходя из быстрого знакомства со своей новой командой, вряд ли Спартак Артурович будет играть с шашкой наголо.
Смена тренера — это всегда всплеск эмоций, впрыск адреналина. Думаю, у «Химок» есть неплохие шансы зацепить какие-то очки в Оренбурге. Но сам «Оренбург» пока берёт все свои очки дома (шесть очков) — он победил «Урал» и «Торпедо» на своём искусственном поле.
Я думаю, что «Оренбург» с такой обороной (даже удивительно, что обе победы сухие) далеко не уедет, да ещё и вратарь не выручает. «Химки» сейчас мобилизованные и перезагруженные после очередной смены тренера. Скорее всего, увидим обмен забитыми мячами. Мой прогноз — обе забьют за коэффициент почти 1.80».
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