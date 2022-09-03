Прогноз на матч «Фиорентина» — «Ювентус» с коэффициентом 2.43 от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.43.

Эксперты либо очень верят в «Фиорентину», либо очень сомневаются в «Ювентусе». Есть несколько моментов, по которым можно предположить, что игра сложится положительно для гостей.

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Несмотря на наличие в составе у «Фиорентины» таких форвардов, как Артур Кабрал, Лука Йович и Николас Гонсалес, атака «фиалок» в последних матчах смотрится просто отвратительно. Команда для своей звёздной атаки создаёт слишком мало моментов, неудивительно, что с голами не складывается.

«Ювентус» под руководством Аллегри — та команда, для которой главное – надёжно отыграть у своих ворот, а впереди уже что-то да получится. Пока стабильно забивает Душан Влахович, очень скоро может разыграться Милик, и «зебры» станут забивать больше.



«Фиорентине» со своими проблемами в атаке будет очень тяжело пробить «Ювентус», пока это удалось только «Роме», которая на старте сезона выглядит мощнее «фиалок». С такими раскладами мы вряд ли увидим много голов, и если не рисковать, то можно попробовать поставить на ТМ2.5 за 1.83, но и победа «Юве» тут смотрится очень интересно, в особенности из-за коэффициента.

На туринцев дают 2.43 — это, пожалуй, всё же перебор. Проблемы подопечных Массимилиано Аллегри в созидании никто не оспаривает, но запаса в уровне исполнителей должно хватить для победы. Вряд ли зрелищной и уверенной, но всё же победы.

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