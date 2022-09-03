Прогноз на матч «Фиорентина» — «Ювентус» с коэффициентом 2.43 от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.43.
Эксперты либо очень верят в «Фиорентину», либо очень сомневаются в «Ювентусе». Есть несколько моментов, по которым можно предположить, что игра сложится положительно для гостей.
Монтелла рассказал о сильных качествах Артёма Дзюбы.
Несмотря на наличие в составе у «Фиорентины» таких форвардов, как Артур Кабрал, Лука Йович и Николас Гонсалес, атака «фиалок» в последних матчах смотрится просто отвратительно. Команда для своей звёздной атаки создаёт слишком мало моментов, неудивительно, что с голами не складывается.
«Ювентус» под руководством Аллегри — та команда, для которой главное – надёжно отыграть у своих ворот, а впереди уже что-то да получится. Пока стабильно забивает Душан Влахович, очень скоро может разыграться Милик, и «зебры» станут забивать больше.
«Фиорентине» со своими проблемами в атаке будет очень тяжело пробить «Ювентус», пока это удалось только «Роме», которая на старте сезона выглядит мощнее «фиалок». С такими раскладами мы вряд ли увидим много голов, и если не рисковать, то можно попробовать поставить на ТМ2.5 за 1.83, но и победа «Юве» тут смотрится очень интересно, в особенности из-за коэффициента.
На туринцев дают 2.43 — это, пожалуй, всё же перебор. Проблемы подопечных Массимилиано Аллегри в созидании никто не оспаривает, но запаса в уровне исполнителей должно хватить для победы. Вряд ли зрелищной и уверенной, но всё же победы.
Почему «Спартак» добудет историческую победу над «Зенитом».
Игрок «Ростова» прошёл медосмотр в «Динамо».
«Мне жалко людей». Аленичев резко раскритиковал Fan ID.
Тренер «Адана Демирспор» пошутил о росте Дзюбы.
Сборная России в сентябре намерена сыграть с Киргизией.
Кевин Кураньи дал совет Кокорину.
- 3 сентября 2022
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
10:46
-
10:46
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:03
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22
-
04:36
-
03:52
-
01:08
- 2 сентября 2022
-
23:34
-
21:46
-
20:27
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45