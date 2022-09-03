«Краснодар» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» от авторов Betassist.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.71.
Краснодарцы в минувшем туре легко обыграли «Торпедо» – 4:1. Стоит учесть, что соперник находился в крайне плохой форме, но активные действия «быков» в атаке заслуживают похвалы.
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Хозяева набрали хороший ход, изобретательно действуют в нападении и максимально надёжно — в обороне. Пять последних матчей в РПЛ «Краснодар» идёт без поражений (четыре победы и одна ничья), что позволило команде занять четвёртое место в таблице. Чудеса от Матвея Сафонова требуются гораздо реже, чем прежде.
«Сочи» в минувшем туре также выиграл со счётом 4:1. Жертвами Нобоа и его партнёров стали кризисные «Химки». Кристиан уже забил в этом сезоне шесть мячей и набрал великолепные кондиции. Именно его плотная персональная опека станет главной задачей для соперника.
Дальше, правда, было поражение от «Урала» в Кубке России со счётом 0:2, но там тренерский штаб южан фактически выставил резервистов. Основа получила отдых, набралась сил и готова продолжать.
С 13 очками после семи игр сочинцы расположились на шестой строчке турнирной таблицы.
Стоит учесть, что на выезде футболисты «Сочи» неудачно действуют в обороне. Они выиграли только один матч из четырёх за пределами стадиона «Фишт» (две ничьих), причём в каждой из встреч забито минимум три мяча. Учитывая хорошую форму атакующих игроков «Краснодара» и неудачную игру защиты «Сочи» в гостях, рекомендуем попробовать ставку «тотал больше 2.5» за коэффициент 1.76.
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